ЛДПР устроит поминки по случаю 40 дней со смерти Жириновского 15 мая

Фото: Агентство "Москва"

Поминки по случаю 40 дней со смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского пройдут 15 мая, сообщает Агентство "Москва".

Мероприятие стартует в 09:00 на Новодевичьем кладбище Москвы. Ожидается, что депутаты партии, функционеры и активисты соберутся у могилы политика, произнесут речи и возложат цветы.

Владимир Жириновский умер 6 апреля. Политик занимал пост руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого в Доме союзов прошла церемония прощания. Проводить лидера либерал-демократов в последний путь приехал Владимир Путин.

Затем с воинскими почестями под оружейные залпы Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

