В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Владимира Жириновского

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В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ее провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами", – сказал священнослужитель, заканчивая обряд.

Церемония прощания с политиком пройдет в колонном зале Дома союзов на улице Большой Дмитровке, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России. Соболезнования по этому поводу выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

