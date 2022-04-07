Мурашко объяснил, почему не удалось спасти жизнь Жириновскому

Фото: Агентство "Москва"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что тяжесть заболевания и особенности его течения не дали спасти жизнь лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

"На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны", – приводит РИА Новости слова Мурашко, который также уточнил, что у Жириновского было серьезное поражение легких.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля. В этот же день в храме Христа Спасителя состоится отпевание, а церемония прощания пройдет в колонном зале Дома союзов.

