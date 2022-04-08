Церемония прощания с Жириновским завершилась в Доме союзов в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Церемония прощания с Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Проводить политика в последний путь пришел Владимир Путин. Российский лидер возложил букет красных роз, подошел к гробу и положил руку на его край.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Жириновский многое предвидел на международной арене и заранее понимал ту ситуацию, которая сложилась сейчас. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал лидера ЛДПР патриотом, человеком, обладающим невероятной силой воли и умением объединять людей.

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что поверить в кончину политика невозможно. Он добавил, что долг политиков перед Жириновским – сохранить созданную им партию и ее программу.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

После сообщений о смерти лидера ЛДПР замглавы партии Ярослав Нилов предложил переименовать Луков переулок в Москве в улицу Жириновского. Кроме того, по его словам, в штаб-квартиру партии переедет музей ЛДПР.

