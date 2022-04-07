В Мосгордуме назвали условия для переименования Лукова переулка в честь Жириновского

Фото: Агентство "Москва"

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал условия для переименования Лукова переулка в честь Владимира Жириновского.

"Есть соответствующий закон в городе Москве. Если он соблюдается, то все, в принципе, возможно. Для начала должны проголосовать депутаты местного самоуправления, а также жители близлежащих домов и выразить согласие с переименованием", – сказал Герасимов "Газете.ру".

При этом он отметил, что если переулок носит историческое название, то тогда он не будет переименован. Пока, по словам Герасимова, соответствующего предложения в Мосгордуму не поступало, но депутаты будут готовы его рассмотреть.

Ранее замглавы ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать Луков переулок в Москве в улицу Жириновского. Кроме того, по его словам, в штаб-квартиру партии переедет музей ЛДПР.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля. В этот же день в храме Христа Спасителя состоится отпевание, а церемония прощания пройдет в колонном зале Дома союзов.

