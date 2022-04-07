Движение по Большой Дмитровке ограничат из-за прощания с Жириновским

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Большой Дмитровке в Москве перекроют с 06:00 8 апреля из-за проведения церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.



Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля. В этот же день в 08:00 в храме Христа Спасителя состоится отпевание, а церемония прощания с политиком пройдет в колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00.

