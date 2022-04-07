Путин планирует проститься с Жириновским – Песков

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Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Президент обязательно попрощается с Жириновским", – сказал представитель Кремля.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля. В этот же день в храме Христа Спасителя состоится отпевание, а церемония прощания с политиком пройдет в колонном зале Дома союзов.