Минобороны РФ показало видео уничтожения гаубиц США на Украине

Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".

На кадрах с беспилотника видно, как между двух 155-миллиметровых гаубиц пикирует и взрывается "Куб". Разлетевшиеся осколки поразили орудия, расчеты, готовящие их к бою, и личный состав ВСУ.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что российские войска ударили по американским гаубицам вблизи села Подгорного.

Дрон-камикадзе "Куб" является разработкой компании ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Боевая часть дрона весит три килограмма. Наводится беспилотник при помощи видеоизображения с камеры, имеющей высокую точность. "Куб" способен запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Дрон является весьма новой разработкой: его испытания завершились в конце 2021 года.

Ранее российские военные высокоточными ракетами ударили по штабу украинской территориальной обороны в Соледаре ДНР. Также был нанесен удар по 31 району сосредоточения украинских солдат и военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из государств Европы в Николаеве и Красногоровке.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.