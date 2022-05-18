Песков поздравил Слуцкого с назначением главой думской фракции ЛДПР

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Леонид Слуцкий продолжит дело Владимира Жириновского во главе думской фракции ЛДПР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поздравив политика с назначением на должность. Об этом сообщает РИА Новости.
"Действительно, это решение партии, мы поздравляем Слуцкого. Партия со своим электоратом, достаточно стабильным. Мы желаем ему успехов, работа трудная, момент очень ответственный, и поэтому желаем успехов", – сказал представитель Кремля.
Песков полагает, что многомиллионная армия избирателей либерал-демократов будет выступать за то, чтобы Слуцкий продолжил курс, которые в течение долгих лет отстаивал Жириновский.
"Она будет желать того, чтобы Слуцкий и сохранил, и приумножил все те достижения, которые были у партии, и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский", – добавил Песков.
18 мая глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий был назначен председателем фракции ЛДПР. Он рассказал, что заседание ЛДПР прошло уже после прекращения 17 мая полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который руководил ею с 2011 года и до своей смерти.
Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.
В тот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен Слуцкий.
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР
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