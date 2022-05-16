Нового председателя ЛДПР выберут 27 мая

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Съезд Либерально-демократической партии России, на котором выберут председателя партии, пройдет 27 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

"Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке – вопрос об избрании председателя ЛДПР", – цитирует Слуцкого ТАСС.

Депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

В тот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Также отмечалось, что партия может предложить Центризбиркому кандидатуру на мандат Владимира Жириновского в течение 14 дней после принятия Госдумой решения о прекращении полномочий лидера ЛДПР.

