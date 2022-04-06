Политики выразили соболезнования в связи со смертью Жириновского

6 апреля скончался депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. В последние месяцы он пытался справиться с последствиями тяжелой болезни, врачи до последнего оказывали ему всю необходимую помощь. Вспоминаем, каким был один из самых ярких политиков современной России.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Отстаивал интересы России"

Владимира Жириновского госпитализировали в начале февраля. Его состояние оценивалось как тяжелое. Все это время политик проходил лечение и реабилитацию в одной из столичных клиник. Сообщалось, что лидера ЛДПР подключали к аппарату ИВЛ и вводили в состояние медикаментозной комы. Ведущие специалисты до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю возможную в сложившейся ситуации медицинскую помощь, говорится в сообщении Минздрава РФ.

Прощание с политиком пройдет в пятницу в колонном зале Дома союзов. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся его родственники. Исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР будет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выразил Владимир Путин.





Владимир Путин президент РФ Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России.

"Мы сохраним о нем добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", – говорится в телеграмме главы государства.



Фото: Москва 24/Станислав Яковлев

Сергей Собянин назвал Владимира Жириновского одаренным человеком и ярким политиком. Мэр Москвы выразил искренние соболезнования семье, друзьям и соратникам. "Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии. Он был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство", – сказал Собянин.

На заседании Госдумы память Владимира Жириновского почтили минутой молчания. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что лидер ЛДПР глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. "Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка избирателей. Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", – написал Володин в Тelegram-канале.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Смерть Владимира Жириновского стала ударом для всей России и его сторонников, заявили во фракции ЛДПР. "Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", – говорится в сообщении, которое опубликовано в Тelegram-канале фракции.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что Жириновский был верным патриотом. "Очень умный, глубоко эрудированный человек, у него были богатейшие знания. И если кто-то думает, что он эпатажный, ничего подобного. Человек был очень умный, грамотный и всегда знал ответ по сути по многим вопросам, был провидцем по многим ситуациям, в частности по Украине. Он давно предсказывал, к чему идет Украина", – отметил Джабаров.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что память Владимира Жириновского будет увековечена. По его словам, лидер ЛДПР внес огромный вклад в политическую жизнь страны.

"Цель моей жизни – помочь России"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Жириновский – уроженец Алма-Аты, родился 25 апреля 1946 года в большой семье. Учился уже в Москве, в 1970 году с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова по специальности "Турция и турецкий язык". А спустя семь лет – еще и вечернее отделение юридического факультета того же вуза. И тоже с отличием.





Владимир Жириновский лидер ЛДПР Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть.

Политикой Жириновский начал интересоваться со студенческих времен. Еще в 1967 году будущий лидер одной из самых популярных партий страны отправил письмо на имя Леонида Брежнева, в котором предложил реформы в области образования, сельского хозяйства и городского управления. Его главное дело в жизни зародилось в декабре 1989 года, когда Жириновский стал участником собрания инициативной группы по созданию Либерал-демократической партии Советского Союза. Основу для ее программы подготовил именно Владимир Вольфович. А уже в марте 1990-го его избрали председателем партии. И возглавлял он ее до последних дней своей жизни.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Политические цели Жириновского всегда были самыми серьезными: шесть раз глава ЛДПР баллотировался на пост президента России. По этому показателю он даже вошел в Книгу рекордов страны. Но выше третьего места ни на одних из выборов Жириновский не поднимался. Владимир Вольфович всегда был на передовой политической жизни РФ. Будучи депутатом всех восьми созывов Государственной думы, Жириновский и его партия выдвинули сотни предложений, многие из которых в итоге были реализованы. Благодаря своему неординарному острому уму и умению говорить с людьми на одном языке он пользовался огромной народной любовью.





Владимир Жириновский лидер ЛДПР Я счастливый человек – я единственный сказал все, что хотел. Остальные политики подконтрольны, а я сам себе хозяин. Цель моей жизни – помочь России, нашим гражданам, вот и все.

О собственной жизни Жириновский говорил в свойственной ему манере. И очень критично относился к себе. "Все, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, – это на тройку. На тройку я прожил жизнь", – поделился Жириновский в интервью RT в августе 2020 года.



Фото: Москва 24/Роман Васильев

В той же беседе он рассуждал и о своей смерти. "Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева", – говорил он то ли в шутку, то ли всерьез. Тогда – в августе 2020 года – казалось, что ни о какой смерти и речи идти не может. В Жириновском было столько присущей ему энергии, которой хватило бы не на один десяток лет.



Владимир Жириновский был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Его награждали орденами Почета (2008 год), Александра Невского (2015 год), медалью П. А. Столыпина II и I степени (2012 и 2019 годы соответственно). Полковник в отставке. Доктор философских наук, заслуженный юрист России. Автор более 500 книг и публикаций. Он оставил после себя огромное наследие, которое еще очень долго будет служить на благо страны.

Редакция Москвы 24 выражает искренние соболезнования родным, друзьям и соратникам Владимира Жириновского.

