03 октября, 09:05Происшествия
ПВО уничтожила 218 украинских БПЛА над регионами России за 12 часов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО за 12 часов уничтожили и перехватили 218 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 3 октября. Беспилотники фиксировались над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее российские силы нанесли серию точечных ударов по ключевым объектам снабжения ВСУ. Под огонь попал логистический центр в Гостомеле, где хранились запасы для украинской армии.
Кроме того, была выведена из строя важная транспортная артерия. Поврежден, в том числе, Северный мост через Днепр в Киеве, который служил для переброски резервов и военной техники.