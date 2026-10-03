ПВО уничтожила 218 украинских БПЛА над регионами России за 12 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за 12 часов уничтожили и перехватили 218 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 3 октября. Беспилотники фиксировались над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российские силы нанесли серию точечных ударов по ключевым объектам снабжения ВСУ. Под огонь попал логистический центр в Гостомеле, где хранились запасы для украинской армии.

Кроме того, была выведена из строя важная транспортная артерия. Поврежден, в том числе, Северный мост через Днепр в Киеве, который служил для переброски резервов и военной техники.