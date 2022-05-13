В МО РФ сообщили об уничтожении производственных мощностей НПЗ в Полтавской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские военные уничтожили в Полтавской области производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и резервуары с бензином и дизельным топливом, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования в Кременчуге Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", – сообщил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия за день уничтожила 14 пунктов управления и одну зенитную установку С-300 Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военные поразили 358 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.