Киев удерживает в портах 75 судов из 17 стран – Минобороны РФ

12 мая, 22:56
Фото: AP Photo
Украинские власти удерживают в семи портах 75 иностранных судов из 17 стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", – сказал он.
По словам Мизинцева, российские военные каждый день с 8:00 до 19:00 по московскому времени открывают гуманитарный коридор для движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины. Однако Киев по-прежнему избегает взаимодействия с иностранными судовладельцами в целях обеспечения безопасного вывода судов, отметил генерал.
"При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", – пояснил он.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что все российские дальнобойщики, удерживаемые на Украине, возвращены на родину.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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