Москалькова заявила о возвращении всех российских дальнобойщиков, удерживаемых на Украине

Фото: kremlin.ru
Все российские дальнобойщики, удерживаемые на Украине, возвращены, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Возвращены все дальнобойщики, которых мы просили. Там были граждане Белоруссии и России. В результате диалога возвращены все... К сожалению, должны отметить, что транспортные средства абсолютно необоснованно были отняты, так же как и товары, которые они перевозили на большегрузных автомобилях", – приводит РИА Новости ее слова.
По словам омбудсмена, в украинском Измаиле удерживается экипаж 8 российских суден с 72 гражданскими моряками. Москалькова подчеркнула, что ведутся переговоры с украинской стороной по возвращению членов экипажа, аппарат уполномоченного находится на постоянной связи с их родными.
Ранее Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ освободили 14 моряков, которых удерживали в порту Мариуполя
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