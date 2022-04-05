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Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Об этом в ходе посещения пункта временного размещения лиц с Донбасса и Украины заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", – цитирует Москалькову РИА Новости.

Она также подчеркнула, что со стороны РФ ведется работа по возвращению 90 дальнобойщиков с Украины. Кроме того, Москалькова указала на пленных моряков, которые не могут пока вернуться в страну.

Ранее Москалькова подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 10 на 10. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели два обмена пленными.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.