Зеленская попросила США помочь Украине системами ПВО

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Жена украинского лидера Елена Зеленская попросила США предоставить Украине средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Зеленская прибыла в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе США.

"Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО", – сказала она.

Кроме того, Зеленская призвала осуществить поставки оперативно, до ухода конгресса на каникулы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жене украинского президента Елене Зеленской, что американцы помогут в восстановлении Украины.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. По его словам, сейчас они включают не только ДНР и ЛНР, но и Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий. Он указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.