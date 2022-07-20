Зеленская попросила США помочь Украине системами ПВО

Фото: ТАСС/Saul Loeb/AP
Жена украинского лидера Елена Зеленская попросила США предоставить Украине средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Зеленская прибыла в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе США.
"Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО", – сказала она.
Кроме того, Зеленская призвала осуществить поставки оперативно, до ухода конгресса на каникулы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жене украинского президента Елене Зеленской, что американцы помогут в восстановлении Украины.
Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. По его словам, сейчас они включают не только ДНР и ЛНР, но и Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий. Он указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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