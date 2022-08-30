ВСУ понесли крупные потери при наступлении на юге страны – МО РФ

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Российские военные за сутки уничтожили более 1 200 солдат ВСУ в результате разгрома противника на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что также российские подразделения уничтожили 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по цехам криворожского завода "Интервзрывпром", который производил взрывчатые вещества для Вооруженных сил Украины. В результате действий российских летчиков цель была уничтожена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

