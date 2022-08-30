Российская авиация уничтожила цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по цехам криворожского завода "Интервзрывпром", который производил взрывчатые вещества для Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Кривом Роге Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск", – заявил военный.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях. В ходе боев было уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, сбито два штурмовика Су-25.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.