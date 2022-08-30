Украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС

Фото: минобороны РФ

Вооруженные силы Украины совершили обстрел территории Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Энергодара.

"Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В следствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после нанесения первого удара украинская армия продолжила вести обстрел Энергодара и ЗАЭС.

Накануне в результате удара военных ВСУ была пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится ядерное топливо. Власти Энергодара сообщили, что артиллерийский огонь ведется со стороны ВСУ вплотную к энергоблокам атомной электростанции и близлежащим населенным пунктам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.