Крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится ядерное топливо, пробита из-за удара ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В результате удара военных ВСУ пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится ядерное топливо, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, власти Энергодара сообщили, что артиллерийский огонь ведется со стороны ВСУ вплотную к энергоблокам атомной электростанции и близлежащим населенным пунктам.

Ранее Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.

До этого два энергоблока ЗАЭС отключились от сети после обстрела со стороны ВСУ. В результате Запорожская область на какое-то время осталась без электроснабжения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

