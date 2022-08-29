Захарова назвала самоубийственными постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поведение киевского режима в отношении Запорожской АЭС самоубийственным.
"Что касается поведения киевского режима, то кроме как по-настоящему самоубийственным, его назвать невозможно. Бесконечные нападения на станцию, создание прямых угроз ядерному объекту – это было не просто деструктивно и опасно, а, еще раз подчеркну, самоубийственно", – высказалась она в эфире телеканала "Россия 24".
Захарова также призвала Запад проявить ответственность и повлиять на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы ядерного объекта. Все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир, подчеркнула она.
Заявления Запада о том, что Россию пришлось уговаривать для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, являются ложью, добавила дипломат.
"Многие из них делают вид, что много недель якобы уговаривают Российскую Федерацию на то, чтобы эта миссия состоялась, или делают вид, что они наконец сломили сопротивление Москвы на этот счет. Это абсолютная неправда", – отметила она.
Захарова выразила надежду на то, что выводы делегации по итогам поездки на станцию будут объективны. Они не должны иметь политической окраски, резюмировала она.
До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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