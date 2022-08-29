В Пентагоне посчитали вероятным, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС

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Представитель Пентагона высокого ранга допустил, что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на журнал U.S. News & World Report сообщает ТАСС.
Издание отмечает, что в связи с неоднократными заявлениями Москвы о том, что ЗАЭС на самом деле обстреливает Киев, американский военный чиновник не исключил, что украинская сторона ведет огонь вблизи станции.
"Я думаю, что есть вероятность того, что это так", – заявил представитель оборонного ведомства США на брифинге в понедельник, 29 августа.
Он добавил, что Киев "очень хорошо осведомлен" о потенциальных последствиях удара по Запорожской атомной электростанции.
"Они (Украина. – Прим. ред.) вели с нами (США. – Прим. ред.) консультации по этому поводу", – уточнил представитель Пентагона.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что реакторы на Запорожской АЭС необходимо временно заглушить. При этом он не стал отвечать на вопрос, чьи снаряды падают в районе атомной электростанции, так как у США отсутствует способ подсчета снарядов.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поведение киевского режима в отношении Запорожской АЭС самоубийственным. Она также призвала Запад проявить ответственность и повлиять на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы ядерного объекта.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара за неделю выросла на 70%
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