В Белом доме призвали временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ
Необходимо временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
"Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ этим независимым инспекторам (МАГАТЭ. – Прим. ред.). Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", – приводит ТАСС его слова.
При этом Кирби не стал отвечать на вопрос, чьи снаряды падают в районе атомной электростанции, так как у США отсутствует способ подсчета снарядов. "Хотя мы не можем подсчитать снаряды, мы знаем, что Россия фактически милитаризовала станцию, разместив там войска", – подчеркнул он.
Представитель Белого дома также призвал остановить бои вокруг Запорожской АЭС и заявил о полной поддержке визита на станцию экспертов МАГАТЭ.
До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала поведение киевского режима в отношении Запорожской АЭС самоубийственным. Она также призвала Запад проявить ответственность и повлиять на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы ядерного объекта.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены на Запорожскую АЭС
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