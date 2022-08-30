Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ под Херсоном и Николаевом

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях, сообщили в министерстве обороны РФ.
"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25", – рассказали в ведомстве.
В российском Минобороны также указали, что в результате провальной попытки наступления украинская сторона потеряла более 560 человек. Там добавили, что ВСУ пытались провести наступление по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что региону ничто не угрожает, так как он находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Киева. Он добавил, что все заявления Украины о возвращении контроля над Херсонской областью являются "бессмысленными эмоциями и рефлексией", поскольку точка невозврата пройдена.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков в Николаевской и Херсонской областях
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