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Люди ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и его режим, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации", – сказал он в интервью РИА Новости.

Стремоусов добавил, что все заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью являются "бессмысленными эмоциями и рефлексией", поскольку точка невозврата пройдена.

Он также заявил, что региону ничто не угрожает, так как он находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины. По мнению заместителя главы администрации региона, к обострению ситуации в направлении Херсонской области киевский режим подталкивают именно западные страны.

Ранее Стремоусов заявил, что информация украинских СМИ о якобы ведущемся украинскими военными наступлении на Херсон не соответствует действительности. Он подчеркнул, что благодаря подобным высказываниям киевских властей у местных жителей усиливается желание принять участие в референдуме о присоединении к России.

