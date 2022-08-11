Замглавы Херсонской области рассказала о возвращении с Украины жителей региона

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Жители Херсонской области, покинувшие регион, начали возвращаться с Украины обратно, заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

"В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют", – сообщила она РИА Новости.

По словам Губаревой, в регионе для жителей больше перспектив, чем в другом месте.

Она также заявила о непрекращающейся пропаганде киевских властей о якобы зверствах на освобожденных территориях. Замглавы администрации подчеркнула, что беженцы могут либо вернуться в регион, получить российское гражданство, оформить социальные выплаты и пенсии, либо оставаться без каких-либо гарантий на подконтрольных Украине территориях.

"Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы", – отметила Губарева.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России.

Отмечается, что местные власти активно готовятся к проведению референдума по вопросу присоединения к территории РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

