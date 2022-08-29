Власти назвали слухом заявления о наступлении ВСУ на Херсон

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Информация украинских СМИ о якобы ведущемся украинскими военными наступлении на Херсон не соответствует действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Это фейк. Наступление ВСУ – это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия", – сообщил он ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что благодаря подобным высказываниям киевских властей у местных жителей усиливается желание принять участие в референдуме о присоединении к России.

"Чем больше обстреливают Херсонскую землю, тем больше люди отвергают, это естественный процесс. Все это фейк очередной", – отметил замглавы ВГА.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения о якобы наступлении украинских военных на южном направлении являются фейками. Он отметил значительные потери ВСУ на южном и других направлениях. Однако Запад стремится демонстрировать активность, изготавливая фейки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

