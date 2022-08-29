В Новой Каховке сообщили об эвакуации с рабочих мест

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Для жителей Новой Каховки в Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева.

По его словам, предупреждающие об опасности сирены не перестают работать. Он добавил, что за сутки было зафиксировано свыше 10 ракетных обстрелов.

Леонтьев отметил, что ВСУ применяют в том числе РСЗО HIMARS. В результате была повреждена школа. Несмотря на это, подчеркнул глава ВГА, День знаний и учебный год состоятся.

Он также рассказал РИА Новости, что эвакуация из Новой Каховки не планируется, так как жители надеются на защиту со стороны Вооруженных сил России.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в Днепропетровской области уничтожили более 100 боевиков украинского нацбатальона "Айдар" и запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов". Удар по целям в районе населенного пункта Марганец был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

