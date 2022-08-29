Минобороны РФ сообщило о двух сбитых за сутки украинских Су-25

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Два украинских самолета Су-25 были сбиты в Запорожской области и ДНР российскими военными за сутки, заявили в Минобороны РФ.

"ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в Днепропетровской области уничтожили более 100 боевиков украинского нацбатальона "Айдар" и запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов".

Отмечалось, что удар по целям в районе населенного пункта Марганец был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

