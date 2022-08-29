ВС РФ уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные в Днепропетровской области уничтожили более 100 боевиков украинского нацбатальона "Айдар" и запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов". Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что удар по целям в районе населенного пункта Марганец был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

"Поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов". Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара ВС РФ уничтожили более 3 тысяч снарядов для РСЗО.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Благодатное в Николаевской области. В Минобороны отметили, что ВСУ оказали ожесточенное сопротивление, однако населенный пункт удалось взять в кратчайшие сроки благодаря "слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.