Девять человек пострадали в результате удара ВСУ по Энергодару – власти

Фото: телеграм-канал Евгения Балицкого

При украинском обстреле Энергодара пострадали девять человек, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Он добавил, что двое пострадавших в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации.

Также, по его словам, около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, сгорело около 25 автомобилей. Выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Украины обстреляли жилые районы Энергодара в Запорожской области. Экстренные службы города уточняют информацию о пострадавших, заявили местные власти.

До этого сообщалось, что ВСУ трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку. По данным главы военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева, пострадавших в результате ударов обнаружено не было.