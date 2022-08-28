ВСУ трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку – власти

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"
Военнослужащие Украины нанесли 3 ракетных удара по Каховской ГЭС и Новой Каховке в Херсонской области 28 августа. В результате обстрела возник пожар на заводе "Сокол". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева.
"Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов. Кроме этого, отдельный удар был нанесен по территории завода "Сокол" в центре города. Пожар", – сообщил Леонтьев.
По его словам, погибших и пострадавших в результате ударов обнаружено не было.
Предполагается, что обстрелы были произведены из РСЗО HIMARS и ракетного комплекса "Точка У", добавил Леонтьев.
Ранее Леонтьев также сообщал об обстреле Каховской ГЭС, который произвели ВСУ. Тогда он отмечал, что ракетные удары наносили днем. Уточнялось, что была повреждена подъездная дорога к станции. Сама ГЭС не была повреждена в результате ракетного обстрела.
Кроме того, ВСУ четырежды попали в район хранилища изотопов при обстреле ЗАЭ. Об этом сообщала пресс-служба администрации Энергодара. Отмечалось, что обстрел не привел к причинению ущерба ключевой инфраструктуре электростанции.
Новости последнего часа: ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
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