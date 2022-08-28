ВСУ нанесли обстрелы по жилым районам Энергодара – власти

Фото: телеграм-канал "SHOT"
Военнослужащие Украины обстреляли жилые районы Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал военно-гражданской администрации Энергодара.
"Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара! Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Запорожской АЭС военнослужащими РФ был сбит дрон-камикадзе. По словам представителя администрации Энергодара, дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС. Уточняется, что установленной целью утройства было хранилище отработанного ядерного топлива. Такой вывод сделали по траектории полета дрона.
До этого сообщалось, что ВСУ трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку. По данным главы военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева, пострадавших в результате ударов обнаружено не было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: