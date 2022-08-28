ВСУ нанесли обстрелы по жилым районам Энергодара – власти

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Военнослужащие Украины обстреляли жилые районы Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал военно-гражданской администрации Энергодара.

"Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара! Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Запорожской АЭС военнослужащими РФ был сбит дрон-камикадзе. По словам представителя администрации Энергодара, дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС. Уточняется, что установленной целью утройства было хранилище отработанного ядерного топлива. Такой вывод сделали по траектории полета дрона.

До этого сообщалось, что ВСУ трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку. По данным главы военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева, пострадавших в результате ударов обнаружено не было.