Аксенов опроверг заявления о наступлении ВСУ на южном направлении

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"
Сообщения о якобы наступлении украинских военных на южном направлении являются фейками, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные атаки Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз", – написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил значительные потери ВСУ на южном и других направлениях. Однако Запад стремится демонстрировать активность, изготавливая фейки.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Киев якобы начал наступление на Южном фронте.
До этого глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что для жителей Новой Каховки в Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища.
По его словам, предупреждающие об опасности сирены не перестают работать. Он добавил, что за сутки было зафиксировано свыше 10 ракетных обстрелов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВКС РФ уничтожили пункты временной дислокации бригады ВСУ под Славянском
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