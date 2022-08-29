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Политика

15:43

Аксенов опроверг заявления о наступлении ВСУ на южном направлении

политика

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Сообщения о якобы наступлении украинских военных на южном направлении являются фейками, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные атаки Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил значительные потери ВСУ на южном и других направлениях. Однако Запад стремится демонстрировать активность, изготавливая фейки.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Киев якобы начал наступление на Южном фронте.

До этого глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что для жителей Новой Каховки в Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища.

По его словам, предупреждающие об опасности сирены не перестают работать. Он добавил, что за сутки было зафиксировано свыше 10 ракетных обстрелов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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