Новая Каховка осталась без электричества и водоснабжения из-за обстрела

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Новая Каховка под Херсоном осталась без электричества и водоснабжения после обстрела украинскими боевиками, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Электричества нет нигде. Больницы мы успели обеспечить генераторами. С утра будем доставлять воду, потому что воды нет тоже сейчас", – заявил он.

Леонтьев уточнил, что ВСУ ударили по городу поздно вечером 29 августа. В результате произошел пожар. В настоящее время устанавливается степень разрушений.

Ранее для жителей Новой Каховки в Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища. Леонтьев отмечал, что за сутки было зафиксировано свыше 10 ракетных обстрелов. По его словам, ВСУ применяют, в том числе РСЗО HIMARS.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

