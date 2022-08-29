ВСУ понесли большие потери при попытке наступлений под Херсоном и Николаевом – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины попытались начать наступление под Херсоном и Николаевом и понесли большие потери, сообщает министерство обороны РФ.

"Сегодня в течение дня по прямому указанию В. Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве РФ уточнили, что потери среди украинских боевиков составили свыше 560 военных, а очередная попытка наступлений провалилась.

Российские военные, по данным министерства обороны, вывели из строя 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, а также сбили два штурмовика Су-25.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в Днепропетровской области уничтожили более 100 боевиков украинского нацбатальона "Айдар" и запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов".

Отмечалось, что удар по целям в районе населенного пункта Марганец был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

