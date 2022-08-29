Группа экспертов МАГАТЭ прибудет в Киев 29 августа – МИД Украины

Фото: depositphotos/billperry

Группа экспертов МАГАТЭ, которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, прибудет в украинскую столицу в понедельник, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

"Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев", – заявили в ведомстве.

До этого сообщалось, что эксперты МАГАТЭ выехали из Вены. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова обеспечить безопасность миссии.

Ранее также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что в составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отправятся порядка 15 экспертов в области ядерной безопасности в сопровождении сотрудников ООН.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

