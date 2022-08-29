Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены на Запорожскую АЭС

Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, в ближайшие дни они прибудут на Запорожскую АЭС, об этом сообщили в МИД. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить безопасность миссии. Кроме того, пресс-секретарь президента призвал другие страны оказывать давление на Украину, чтобы она прекратила обстрел Запорожской АЭС, поскольку это угрожает безопасности всей Европы.

Песков подчеркнул, что Россия давно ждет приезда инспекторов МАГАТЭ и считает это необходимым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.