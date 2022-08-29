Россияне смогут заранее протестировать сервис электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования с 31 августа по 1 сентября. Об этом Минцифры РФ сообщает в своем телеграм-канале.

Россияне, подавшие на Госуслугах заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и получившие статус "‎Учтено" в личном кабинете, смогут поучаствовать в "тренировке".

Тестирование пройдет:

с 08:00 31 августа до 20:00 1 сентября (по местному времени) – для граждан, проживающих в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях;

с 08:00 до 20:00 1 сентября (по местному времени) – для граждан, проживающих в Калужской и Томской областях.

В период проведения тестирования нужно будет зайти на портал ДЭГ, кликнуть "Участвовать" и зайти на сервис под своей учетной записью на Госуслугах.

"Тренировка" позволит избирателям заранее узнать об особенностях процедуры голосования в онлайн-формате.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.