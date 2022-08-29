Мэр Одессы призвал Киев вернуться к переговорам с РФ и найти компромисс

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Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал киевские власти пойти на переговоры с Россией, чтобы найти компромисс. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
"Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку", – высказался он.
Труханов назвал решения президента Украины Владимира Зеленского, которые он принимал с начала спецоперации, правильными. Однако мэр Одессы считает, что украинский лидер мог бы предоставить большую автономию регионам и муниципалитетам.
Градоначальник также выступил категорически против сноса памятника императрице Екатерине II в Одессе.
"Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать", – резюмировал он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором. По его словам, Зеленский однозначно выступает против переговоров Киева и Москвы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Зеленский заявил о желании поговорить с председателем КНР о конфликте на Украине
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