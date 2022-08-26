В офисе Зеленского назвали переговоры с РФ смертным приговором

Фото: РИА Новости/Стрингер

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором. Такое заявление он сделал в интервью газете The Hill.

По словам Подоляка, Зеленский однозначно выступает против переговоров Киева и Москвы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что при готовности Украины возобновить переговорный процесс Россия отреагирует.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

