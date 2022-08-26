Шольц отказался поставлять Киеву оружие для ударов по РФ

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Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Берлин будет предпринимать иные действия, чтобы не было дальнейшей эскалации конфликта.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным", – отметил глава ФРГ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

