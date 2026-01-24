Движение транспорта ограничат в районе Новобутовского проезда с 26 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение автотранспорта ограничат в районе Новобутовского проезда в столице с 26 января по 6 марта, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Для проезда будет недоступна одна полоса на участках Новобутовского проезда и улицы Скобелевская.

Ранее сообщалось, что с 12 января по 7 августа 2026 года в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова будут действовать поэтапные ограничения движения.

Вместе с тем с 21 апреля по 10 июня одну из трех полос закроют на противоположном съезде – с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.

Кроме того, с 11 июня ограничения затронут проезд по Мосфильмовской улице. Там сперва частично, а затем и полностью закроют одну полосу, организовав для движения временное уширение.