13 марта, 14:25

Происшествия

Рабочий погиб после обрушения породы на руднике в Бурятии

Фото: телеграм-канал Babr Mash

Рабочий погиб после обрушения породы на руднике "Кедровский" в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.

Спасатели вытащили тело погибшего и передали медработникам предприятия, затем его транспортировали в морг поселка Таксимо. На месте работали шесть специалистов и одна единица техники. В данный момент работы завершены.

СМИ писали, что осенью прошлого года Ростехнадзор провел на руднике внеплановую проверку и выявил порядка 40 нарушений. В частности, в заброшенных выработках не было ограждений и предупредительных знаков, а в штреках наблюдались проблемы со связью.

Более того, на объекте работали шесть машин старше 10 лет – без экспертизы промышленной безопасности. Тогда, по информации журналистов, технику вывели из эксплуатации, лишние работы остановили, а на пятерых ответственных составили протоколы.

Ранее из-за обрушения горной породы на руднике в Якутии погиб проходчик. Инцидент произошел на участке, который разрабатывала одна из золотодобывающих компаний. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, в ходе которой должна была оценить соблюдение законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда.

