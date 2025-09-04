Один человек погиб при сходе породы на руднике в Якутии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате обрушения горной породы на руднике в Якутии погиб проходчик 1977 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел на участке, который разрабатывает одна из золотодобывающих компаний.

По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда, а также других нормативных актов.

О ЧП в Оймяконском районе Якутии стало известно 4 сентября. В этот момент на руднике находились 55 человек. Спасатели организовали эвакуацию.

В настоящее время на месте продолжают работать отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС и команда рудника. При этом работа шахты приостановлена до обследования и выяснения всех причин произошедшего.