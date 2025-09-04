Горная порода обрушилась на руднике в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По предварительной информации, пострадал один человек. Прибывшие спасатели выводят на поверхность 55 работников рудника.

На месте ЧП задействованы отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС РФ и команда рудника. Работа шахты приостановлена до обследования и выяснения всех причин произошедшего.

Ранее обвал грунта произошел на глубине 25 метров в районе рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края. Порода обвалилась на площади 132 квадратных метров в районе Талнах. В результате происшествия пострадали служебный вагончик и женщина-сторож.