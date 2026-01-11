Форма поиска по сайту

Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским из-за большого количества арестов в стране за комментарии в интернете. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом Маск ответил на публикацию, в которой говорится, что в Великобритании за комментарии в соцсетях арестовали свыше 12 тысяч человек.

Ранее стало известно, что социальная сеть X, которая принадлежит Илону Маску, может столкнуться с жесткими мерами, вплоть до полной блокировки на территории Британии.

Причиной этому может послужить информация о том, что встроенный в платформу чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok по запросам пользователей создает откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

Британские власти, в том числе премьер-министр Кир Стармер, рассматривают жесткие шаги в отношении платформы.

Яндекс.Метрика