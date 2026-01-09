В Великобритании могут запретить соцсеть X из-за чат-бота Grok

Фото: depositphotos/Photocreo

Социальная сеть X может столкнуться с жесткими мерами, вплоть до полной блокировки на территории Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph

Причиной этому могут послужить сообщения о том, что встроенный в платформу чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok по запросам пользователей создает откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

Отмечается, что британские власти, в том числе премьер-министр Кир Стармер, рассматривают жесткие шаги в отношении платформы. В фокусе внимания правительства – так называемые дипфейки, которые уже затронули ряд публичных лиц, включая членов королевской семьи, политиков и знаменитостей.

Стармер уже поручил медиарегулятору Ofcom изучить ситуацию. Меры в отношении соцсети могут быть приняты в рамках Закона о безопасности в интернете. Среди возможных санкций – многомиллиардные штрафы или полное ограничение доступа к социальной сети на территории Великобритании.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил запретить в Евросоюзе социальную сеть TikTok. Он назвал его "платформой для манипуляций выборами", которая распространяет ложную информацию.

По его словам, огромный сбор данных соцсети также представляет "серьезную угрозу безопасности".