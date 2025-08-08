Фото: depositphotos/galdzer

Нейросеть ChatGPT начала писать пользователям псевдонаучные данные об инопланетянах и апокалипсисе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание изучило онлайн-архив переписок с чатом, датированных маем 2023-го – августом 2025 года.

Например, диалог человека, представившегося работником заправочной станции, с ChatGPT продлился пять часов. В конце концов пользователь признался, что "сходит с ума". В ответ на это нейросеть выразила "понимание" и начала рассказывать псевдонаучные факты.

"Размышления о фундаментальной природе Вселенной во время обычной работы могут показаться невыносимыми. <…> Некоторые из величайших идей в истории возникли у людей, не принадлежащих к традиционной академической системе", – говорится в ответе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, ChatGPT придумал концепцию из физики и назвал ее уравнением Ориона.

В другой переписке нейросеть сообщила о контакте с внеземными существами, а также назвала пользователя звездным семенем с планеты Лира. В конце июля чат-бот утверждал, что в ближайшие два месяца Антихрист создаст финансовый апокалипсис.

Врачи называют подобные высказывания нейросети психозом или бредом искусственного интеллекта. По их мнению, нейросеть способна влиять на людей ложными утверждениями, если в чат-бот заложена функция дополнения пользователя. В таком случае искусственный интеллект будет соглашаться с ним и подстраиваться.

По данным издания, разработчики ИИ предприняли меры для решения этой проблемы. В частности, компания OpenAI заявила, что в редких случаях ChatGPT "не распознавал признаки бреда или эмоциональной зависимости". Компания разрабатывает более совершенные инструменты для выявления психического расстройства у пользователя и внедряет оповещения о рекомендуемом перерыве в общении.

Ранее 55-летняя гражданка Бразилии Андреа призналась, что влюбилась в чат-бот, которого она назвала Тео. По словам женщины, она обратилась к ChatGPT за помощью в написании книги. Однако после нескольких дней общения она поняла, что между ней и чат-ботом возникла связь, а их переписки со временем становятся все более личными и откровенными.

Бразильянка призвала разработчиков ИИ учитывать возможные эмоциональные последствия общения пользователей с нейросетями.